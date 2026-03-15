Icon

خالد بن سلمان يشيد بكفاءة القوات المسلحة ويدعو المواطنين للإبلاغ عن مشاهدات الصواريخ والمسيرات Icon وزارة الدفاع تُطلق خدمة الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر توكلنا Icon وزارة الدفاع القطرية تتصدى بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة Icon ارتفاع الدولار مؤقت والفيدرالي الأميركي سيثبت سعر الفائدة Icon مدني الرياض يخمد حريقًا في مضخة بمبنى بحي المحمدية ولا إصابات Icon لقطات من صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان Icon ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة في محمية الإمام تركي Icon إلزام المنشآت بتصحيح سكن العمالة عبر مسارين نظاميين معتمدين Icon تحديث آلية الاحتساب لنسب التوطين في برنامج نطاقات Icon إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

ارتفاع الدولار مؤقت والفيدرالي الأميركي سيثبت سعر الفائدة

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد محلل الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، دانيال البنا، إن الحرب في الشرق الأوسط ساهمت في ارتفاع الدولار والسندات الأميركية بسبب الرغبة في التحوط من قبل المستثمرين.

وأضاف البنا، في مقابلة مع “العربية Business”، أن ارتفاع سعر النفط أدى إلى زيادة الطلب على الدولار من أجل شراء النفط، بالإضافة إلى الرغبة في الاحتفاظ ب “الكاش” في ظل التوترات الحالية.

وأوضح أن الطلب على الدولار والسندات الأميركية أدى إلى زيادة الضغط على الذهب والعملات الرئيسية وكافة الأدوات المالية.

وقال البنا إن ارتفاع الدولار الأميركي يعتبر مؤقتاً نتيجة التطورات الحالية، بالإضافة إلى تزايد توقعات تثبيت سعر الفائدة في الولايات المتحدة بسبب الخوف من ارتفاع معدل التضخم.

وأضاف أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يواجه معضلة هامة، وهي التركيز على التضخم أم بيانات سوق العمل، خاصة أن بيانات التضخم الأخيرة عن شهر فبراير تعتبر قديمة ولم تعكس التطورات الحالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

