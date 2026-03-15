ارتفاع الدولار مؤقت والفيدرالي الأميركي سيثبت سعر الفائدة

أكد محلل الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، دانيال البنا، إن الحرب في الشرق الأوسط ساهمت في ارتفاع الدولار والسندات الأميركية بسبب الرغبة في التحوط من قبل المستثمرين.

وأضاف البنا، في مقابلة مع “العربية Business”، أن ارتفاع سعر النفط أدى إلى زيادة الطلب على الدولار من أجل شراء النفط، بالإضافة إلى الرغبة في الاحتفاظ ب “الكاش” في ظل التوترات الحالية.

وأوضح أن الطلب على الدولار والسندات الأميركية أدى إلى زيادة الضغط على الذهب والعملات الرئيسية وكافة الأدوات المالية.

وقال البنا إن ارتفاع الدولار الأميركي يعتبر مؤقتاً نتيجة التطورات الحالية، بالإضافة إلى تزايد توقعات تثبيت سعر الفائدة في الولايات المتحدة بسبب الخوف من ارتفاع معدل التضخم.

وأضاف أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يواجه معضلة هامة، وهي التركيز على التضخم أم بيانات سوق العمل، خاصة أن بيانات التضخم الأخيرة عن شهر فبراير تعتبر قديمة ولم تعكس التطورات الحالية.