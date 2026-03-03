ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم

سجل الدولار مكاسب قوية اليوم وبلغ أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين، بعدما عززت توترات الشرق الأوسط توقعات استمرار التضخم العالمي لفترة أطول.

وصعد الدولار 0.2% أمام الين ليصل إلى 157.61 ينًا، فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.3% أمام الدولار إلى 1.3361 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 0.5% إلى 98.995، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له ‌في أكثر من ثلاثة أشهر.