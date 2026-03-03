مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7%
سجل الدولار مكاسب قوية اليوم وبلغ أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين، بعدما عززت توترات الشرق الأوسط توقعات استمرار التضخم العالمي لفترة أطول.
وصعد الدولار 0.2% أمام الين ليصل إلى 157.61 ينًا، فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.3% أمام الدولار إلى 1.3361 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 0.5% إلى 98.995، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر.