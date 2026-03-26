ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 22.1% في يناير

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، ارتفاع الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير بنسبة 22.1% في يناير الماضي، على أساس سنوي. في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 9.9%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 95.5% في نفس الفترة.

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير نحو 16.74 مليار ريال، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 15.83 مليار ريال خلال يناير الماضي.

وارتفعت الصادرات السلعية في شهر يناير 2026م بنسبة 1.4% إلى نحو 98.718 مليار ريال عن شهر يناير 2025م، كما انخفضت الصادرات البترولية بنسبة 6.4% إلى 66.146 مليار ريال.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 72.6% في شهر يناير 2025م إلى 67.0% في شهر يناير 2026م.

على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر يناير 2026م بنسبة 6.5% إلى 81.42 مليار ريال.

وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 17.5% إلى نحو 17.298 مليار ريال عن شهر يناير 2025م.

ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر يناير 2026م، حيث بلغت 40.0% مقابل 34.9% في شهر يناير 2025م، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية حيث بلغت 22.1% مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 6.5% خلال الفترة نفسها.

