ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 570 قتيلًا و1444 جريحًا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان إلى 570 قتيلًا و1444 جريحًا، بحسب ما أعلنته وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة الوزراء اللبنانية، في تقريرها اليومي.

وأشار التقرير اليومي إلى أن العدد الإجمالي للنازحين المسجلين ذاتيًا في مراكز الإيواء بلغ 759300، فيما بلغ العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 122600 وللعائلات النازحة 31500.

وتشهد الأراضي اللبنانية، لا سيما الجنوب، اعتداء وتصعيد عسكري إسرائيلي منذ 2 مارس الحالي، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.