Icon

الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مارس 2026م بقيمة 15.436 مليار ريال سعودي Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان Icon وزير الحج والعمرة يتفقد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة Icon البحرين تعلن إعادة تموضع طائراتها ونقلها إلى مطار العلا الدولي Icon ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع النفط Icon غلطة سراي يفوز على ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا Icon أمير تبوك: ذكرى يوم العلم مناسبة نستلهم فيها بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية Icon #يهمك_تعرف | عبر مساند.. خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل Icon البحرين: اعتراض وتدمير 106 صواريخ و 176 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 570 قتيلًا و1444 جريحًا

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 570 قتيلًا و1444 جريحًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان إلى 570 قتيلًا و1444 جريحًا، بحسب ما أعلنته وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة الوزراء اللبنانية، في تقريرها اليومي.

وأشار التقرير اليومي إلى أن العدد الإجمالي للنازحين المسجلين ذاتيًا في مراكز الإيواء بلغ 759300، فيما بلغ العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 122600 وللعائلات النازحة 31500.

قد يهمّك أيضاً
مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط مقذوفات وسط إسرائيل

مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط مقذوفات وسط إسرائيل

الصحة اللبنانية: 4 قتلى بغارة إسرائيلية على فندق بالروشة

الصحة اللبنانية: 4 قتلى بغارة إسرائيلية على فندق بالروشة

وتشهد الأراضي اللبنانية، لا سيما الجنوب، اعتداء وتصعيد عسكري إسرائيلي منذ 2 مارس الحالي، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصحة اللبنانية: 4 قتلى بغارة إسرائيلية على فندق بالروشة
العالم

الصحة اللبنانية: 4 قتلى بغارة إسرائيلية على...

العالم
الصين تعلن إرسال موفد خاص للقيام بجهود وساطة في المنطقة
العالم

الصين تعلن إرسال موفد خاص للقيام بجهود...

العالم
دبلوماسي فرنسي: لن نسمح لإسرائيل بغزو لبنان برًا
العالم

دبلوماسي فرنسي: لن نسمح لإسرائيل بغزو لبنان...

العالم
مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط مقذوفات وسط إسرائيل
العالم

مقتل إسرائيليين اثنين جراء سقوط مقذوفات وسط...

العالم
ماكرون يدعو نتنياهو وإيران إلى عدم جر لبنان للحرب
العالم

ماكرون يدعو نتنياهو وإيران إلى عدم جر...

العالم