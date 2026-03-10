ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 570 قتيلًا و1444 جريحًا

الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مارس 2026م بقيمة 15.436 مليار ريال سعودي وظائف شاغرة لدى شركة المراعي احتفاءً بيوم العلم.. أكثر من 10 آلاف علم سعودي تزيّن شوارع جازان وزير الحج والعمرة يتفقد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة البحرين تعلن إعادة تموضع طائراتها ونقلها إلى مطار العلا الدولي ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع النفط غلطة سراي يفوز على ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمير تبوك: ذكرى يوم العلم مناسبة نستلهم فيها بكل فخر واعتزاز قيمة العلم الوطني ورمزيته ودلالاته الوطنية #يهمك_تعرف | عبر مساند.. خطوات الإبلاغ عن انقطاع العامل البحرين: اعتراض وتدمير 106 صواريخ و 176 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان إلى 570 قتيلًا و1444 جريحًا، بحسب ما أعلنته وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة الوزراء اللبنانية، في تقريرها اليومي.
وأشار التقرير اليومي إلى أن العدد الإجمالي للنازحين المسجلين ذاتيًا في مراكز الإيواء بلغ 759300، فيما بلغ العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 122600 وللعائلات النازحة 31500.
وتشهد الأراضي اللبنانية، لا سيما الجنوب، اعتداء وتصعيد عسكري إسرائيلي منذ 2 مارس الحالي، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.