ارتفاع سعر الذهب اليوم الاثنين بأكثر من 2%

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين، بأكثر من 2% مع تصاعد وتيرة التوترات العالمية، مما أذكى المخاوف من حالة عدم استقرار جيوسياسي واقتصادي أوسع، ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى أصول الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 5390.38 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أسابيع في وقت سابق من الجلسة، كما لامس ذروة بلغت 5594.82 دولارًا في 29 يناير الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3% إلى 5406.30 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 95.36 دولارًا للأوقية بعد تسجيل مكاسب شهرية في فبراير الماضي، بعدما لامست أعلى مستوى في شهر في وقت سابق من الجلسة، وانخفض البلاتين 0.7% إلى 2348.65 دولارًا، بينما صعد البلاديوم 0.8% إلى 1806.96 دولارات.