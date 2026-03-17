استعدادًا لعيد الفطر.. 26 ساحة فعاليات و50 ألف هدية للزوار في جازان

أكملت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك عبر منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات الميدانية التي تهدف إلى تعزيز الأجواء الاحتفالية وتوفير بيئة آمنة وممتعة للأهالي والزوار في مختلف محافظات المنطقة.

وشملت الاستعدادات تجهيز 26 ساحة للفعاليات، وتهيئة 243 ساحة للمصليات، إلى جانب رفع جاهزية 284 متنزهًا وحديقةً عامة لاستقبال المتنزهين خلال أيام العيد، فيما عملت الأمانة على تركيب 2000 مجسم جمالي و3000 لوحة تهنئة في الميادين والشوارع الرئيسة، بما يضفي على المدن والمراكز طابعًا احتفاليًا يعكس بهجة المناسبة.

وكثّفت الأمانة أعمالها الرقابية على الأسواق والمحال التي تشهد إقبالًا في هذه الفترة، ومنها صالونات الحلاقة ومحال بيع الحلويات، بالتزامن مع تجهيز الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات والمرافق العامة والساحات البلدية، وصيانة أعمدة الإنارة وتدعيمها بالإضاءة وأعمال الزينة، إضافةً إلى زراعة شتلات الزهور وتحسين المشهد الحضري في المواقع الحيوية.

وأكد أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني تكثيف الجهود وتسخير جميع الكوادر والإمكانات لرفع مستوى الخدمات البلدية خلال أيام العيد، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الرقم الموحد 940 الذي يعمل على مدار الساعة، إضافةً إلى خدمة “صوّر وأرسل” في تطبيق “بلدي”، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة البلاغات الميدانية.