استقرار أسعار الذهب في المعاملات الفورية

استقرت أسعار الذهب اليوم، في ظل ترقب السوق للتطورات الجيوسياسية وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المرتقب بشأن السياسة النقدية.
ولم يشهد سعر الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا يُذكر، حيث بلغ 5003.11 دولارات للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.1% لتصل إلى 5007.70 دولارات.
وفي المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 79.2 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع سعر البلاتين 0.5% إلى 2125.10 دولارًا، وزاد سعر البلاديوم 0.9% إلى 1612.09 دولارًا.