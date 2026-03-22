ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض | عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم | ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء "مهلة هرمز" | مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية | القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم | أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات | وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY | استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد | المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة | القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض

استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة، حتى السبت المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل جدة وخليص وبحرة ورابغ والعاصمة المقدسة والكامل والجموم والليث والقنفذة والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة والمويه والخرمة ورنية، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل العاصمة الرياض ووادي الدواسر والسليل والأفلاج والدلم والمزاحمية وضرما ومرات وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة وثادق وحريملاء والدرعية ورماح وعفيف والدوادمي والقويعية والرين وحوطة بني تميم والحريق والخرج.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران والقصيم والشرقية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

