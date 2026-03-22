استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة، حتى السبت المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل جدة وخليص وبحرة ورابغ والعاصمة المقدسة والكامل والجموم والليث والقنفذة والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة والمويه والخرمة ورنية، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل العاصمة الرياض ووادي الدواسر والسليل والأفلاج والدلم والمزاحمية وضرما ومرات وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة وثادق وحريملاء والدرعية ورماح وعفيف والدوادمي والقويعية والرين وحوطة بني تميم والحريق والخرج.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران والقصيم والشرقية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.