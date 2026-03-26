استمرار هطول الأمطار على محافظة تيماء

هطلت مساء اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة تيماء، شملت مركز العسافية، ومركزي مديسيس، وابيط مصحوبة بزخات من البرد.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة على عدة مناطق.