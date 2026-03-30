استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا في الشارقة بمسيرة إيرانية

الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة أمطار على العاصمة الرياض وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري” روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل اليوم الاثنين 30 مارس مع حادث ناجم عن استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا للاتصالات في المنطقة الوسطى، بواسطة طائرة مسيّرة قادمة من إيران.
وتابع المكتب عبر منصة إكس أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات حال توافرها من الجهات الرسمية.
ودعت الجهات المختصة أفراد الجمهور إلى عدم تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثوقة حول الحادث، والتقيد باستقاء الأخبار من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.