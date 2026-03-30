استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا في الشارقة بمسيرة إيرانية

قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل اليوم الاثنين 30 مارس مع حادث ناجم عن استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا للاتصالات في المنطقة الوسطى، بواسطة طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وتابع المكتب عبر منصة إكس أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات حال توافرها من الجهات الرسمية.

ودعت الجهات المختصة أفراد الجمهور إلى عدم تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثوقة حول الحادث، والتقيد باستقاء الأخبار من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.