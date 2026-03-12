استهداف قاعدة إيطالية في أربيل

الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثالث عشر على التوالي أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر علماء يطورون جسرًا جزيئيًّا لتحسين علاج السرطان #يهمك_تعرف | الأحوال المدنية تعلن تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر أولوية التسجيل للحج لمن لم يسبق له الحج حتى نهاية شوال أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى المساء الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريشيوس #يهمك_تعرف | إيجار تكشف خطوات إضافة الصك وتقسيم الوحدات في المنصة الانتهاء من تنفيذ منظومة خدمات الصرف الصحي بالقنفذة بأكثر من 228 مليون ريال سلمان للإغاثة يوزع 24 ألف وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن قاعدة عسكرية إيطالية في إقليم كردستان العراق استهدفت بضربة صاروخية خلال الليل، لكن لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات.
وقالت الوزارة على منصة “إكس” في الساعات الأولى من، اليوم الخميس، إن “صاروخاً ضرب قاعدتنا في أربيل”، مضيفة أنه “لم يقع قتلى أو مصابين بين الجنود الإيطاليين. جميعهم بخير”.
من جهته قال وزير الخارجية أنطونيو تاياني في رسالة منفصلة على “إكس” إن العسكريين الإيطاليين لجأوا إلى مخبأ وإنهم جميعاً “بخير وآمنون”.
ووفق موقع وزارة الدفاع، لدى إيطاليا حوالي 300 جندي في أربيل يعملون على تدريب قوات الأمن الكردية.