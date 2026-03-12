Icon

استهداف قاعدة إيطالية في أربيل

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن قاعدة عسكرية إيطالية في إقليم كردستان العراق استهدفت بضربة صاروخية خلال الليل، لكن لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت الوزارة على منصة “إكس” في الساعات الأولى من، اليوم الخميس، إن “صاروخاً ضرب قاعدتنا في أربيل”، مضيفة أنه “لم يقع قتلى أو مصابين بين الجنود الإيطاليين. جميعهم بخير”.

من جهته قال وزير الخارجية أنطونيو تاياني في رسالة منفصلة على “إكس” إن العسكريين الإيطاليين لجأوا إلى مخبأ وإنهم جميعاً “بخير وآمنون”.

ووفق موقع وزارة الدفاع، لدى إيطاليا حوالي 300 جندي في أربيل يعملون على تدريب قوات الأمن الكردية.

