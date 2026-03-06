Icon

انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع تجارية وسكنية لتعزيز الاستثمار وتوفير السكن للزوار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

اعتراض وتدمير صاروخ من نوع كروز شرق الخرج

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٩ مساءً
اعتراض وتدمير صاروخ من نوع كروز شرق الخرج

مواضيع ذات علاقة

‏المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ من نوع كروز شرق محافظة الخرج.

قد يهمّك أيضاً
انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة

انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قطر: حظر استخدام وتشغيل وإطلاق المسيرات في جميع المناطق
العالم

قطر: حظر استخدام وتشغيل وإطلاق المسيرات في...

العالم
مسجد أبو بكر الصديق.. إرث إسلامي وتاريخي في المدينة المنورة
السعودية

مسجد أبو بكر الصديق.. إرث إسلامي وتاريخي...

السعودية
قطر للطاقة: توقف إنتاج الغاز المسال بسبب هجوم عسكري
العالم

قطر للطاقة: توقف إنتاج الغاز المسال بسبب...

العالم
ترامب يعلن انفراجة محتملة مع طهران: القيادة الجديدة طلبت الحوار
العالم

ترامب يعلن انفراجة محتملة مع طهران: القيادة...

العالم
سعر الذهب اليوم يرتفع 1.6% بدعم الطلب على الملاذات الآمنة
السوق

سعر الذهب اليوم يرتفع 1.6% بدعم الطلب...

السوق
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء
السعودية

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل...

السعودية
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
السوق

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

السوق
حراك اقتصادي واجتماعي متجدد في السوق الرمضاني بأبها
السعودية

حراك اقتصادي واجتماعي متجدد في السوق الرمضاني...

السعودية