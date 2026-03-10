توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق السعودية تدين بأشد العبارات استهداف قنصلية الإمارات في كردستان العراق تراجع أسعار النفط بنحو 9% اعتراض وتدمير مسيّرة شرق محافظة الخرج الدفاع المدني: سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي دون إصابات وفاة بحرينية و8 إصابات جراء العدوان الإيراني على مبنى سكني في المنامة إقامة صلاتي التراويح والتهجد في أول ليلة من العشر الأواخر لشهر رمضان باب الكعبة المشرفة.. إرثٌ تاريخي وصناعة فنية تُجسّد عناية المملكة ببيت الله الحرام الحج والعمرة: الالتزام بتنظيمات الطواف يعزز انسيابية الحركة وطمأنينة المعتمرين بدء المعالجة الهندسية لتقاطع طريق الشيخ محمد بن عبداللطيف في حي نمار بالرياض
