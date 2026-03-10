Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

اعتراض وتدمير مسيّرة شرق محافظة الخرج

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٤ صباحاً
اعتراض وتدمير مسيّرة شرق محافظة الخرج
المواطن - واس

تحديثات لحظة بلحظة: 

  • صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة شرق محافظة الخرج.

