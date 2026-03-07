Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

اعتراض وتدمير مسيّرة شرق مدينة الرياض

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٩ مساءً
اعتراض وتدمير مسيّرة شرق مدينة الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة شرق مدينة الرياض.

 

قد يهمّك أيضاً
سقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية

سقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان...

وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 6 مسيرات وصاروخين باليستيين خلال الساعات الماضية

وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 6 مسيرات وصاروخين باليستيين خلال الساعات الماضية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير مسيّرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة
أخبار رئيسية

متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير مسيّرتين حاولتا...

أخبار رئيسية
اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أخبار رئيسية

اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه...

أخبار رئيسية
المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة
أخبار رئيسية

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4...

أخبار رئيسية
‏المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: تعرّض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين
آخر الاخبار

‏المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: تعرّض السفارة الأمريكية...

آخر الاخبار
اعتراض وتدمير مسيَّرة شرق محافظة الخرج
السعودية

اعتراض وتدمير مسيَّرة شرق محافظة الخرج

السعودية
اعتراض وتدمير 5 مسيّرات معادية بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية
أخبار رئيسية

اعتراض وتدمير 5 مسيّرات معادية بالقرب من...

أخبار رئيسية
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 6 مسيرات وصاروخين باليستيين خلال الساعات الماضية
السعودية

وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 6 مسيرات وصاروخين...

السعودية
سقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أخبار رئيسية

سقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة...

أخبار رئيسية