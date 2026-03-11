Icon

اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة

الأربعاء ١١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٧ مساءً
اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
المواطن - واس

  • صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة

