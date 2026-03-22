ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض | عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم | ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء "مهلة هرمز" | مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية | القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم | أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات | وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY | استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد | المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة | القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض

اعتراض وتدمير 7 مسيّرات في المنطقة الشرقية

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٥ مساءً
اعتراض وتدمير 7 مسيّرات في المنطقة الشرقية
المواطن - واس

تحديثات لحظة بلحظة:

  • صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير 7 مسيّرات في المنطقة الشرقية.
  • صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية.
  • صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات في المنطقة الشرقية.
  • صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية.
  • صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، ‏‏وقد تم اعتراض أحد الصواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقة غير مأهولة.

