اعتراض وتدمير مسيّرتين في منطقتي الشرقية والرياض

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:١١ صباحاً
المواطن - واس

تحديثات لحظة بلحظة:

  • صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه جرى اعتراض وتدمير مسيّرتين في منطقتي الشرقية والرياض.
  • صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه جرى اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية.
  • صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه جرى اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية.
  • صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه جرى اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية.
  • صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه جرى اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية.
  • صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه جرى اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات في المنطقة الشرقية.
  • صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير خمس مسيّرات في المنطقة الشرقية.
  • صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير أربع مسيّرات في المنطقة الشرقية.
  • صرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم رصد وتدمير صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الشرقية.

