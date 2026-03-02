وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اللواء تركي المالكي، اعتراض وتدمير 5 مسيّرات معادية بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية.
وكان تركي المالكي، قد أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير مسيّرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة صباح اليوم.
ولفت المالكي إلى اندلاع حريق محدود جراء سقوط الشظايا بعملية الاعتراض دون وقوع إصابات بالمدنيين، مضيفا أن عملية الاعتراض تسببت بسقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.