Icon

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض Icon الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة Icon عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني Icon أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت Icon استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2% Icon العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية Icon ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز Icon ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف  Icon تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

اعتراض وتدمير 141 صاروخًا و242 طائرة مسيرة استهدفت البحرين

الجمعة ٢٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
المواطن - واس

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة، حيث تم منذ بدء الاعتداء الغاشم اعتراض وتدمير 141 صاروخًا و242 طائرة مسيرة استهدفت البحرين.

وبينت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

وأهابت بالجميع في البحرين؛ ضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية ومواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الشائعات، مع الحرص على استقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات من المصادر الرسمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

