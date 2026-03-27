رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء  Icon رئيس أوكرانيا يغادر جدة Icon سفارة السعودية لدى لبنان للمواطنين: غادروا البلاد فورًا Icon وزارة الدفاع: رصد إطلاق 6 صواريخ باليستية باتجاه الرياض واعتراض اثنين منها Icon تعليم الطائف يحدد مواعيد بدء اليوم الدراسي Icon تعرّض ميناء الشويخ الكويتي لهجوم بمسيّرات دون وقوع إصابات Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon وظائف شاغرة لدى شركة Baker Hughes Icon 11 وظيفة شاغرة بـ فروع مجموعة الفطيم Icon وظائف شاغرة في فروع عيادات ديافيرم Icon

اعتراض وتدمير 154 صاروخًا و362 طائرة مسيرة استهدفت البحرين

الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة 154 صاروخًا و362 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وبينت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

قد يهمّك أيضاً
البحرين: إحالة 14 متهمًا للنيابة لارتكابهم جرائم تخابر مع الحرس الثوري الإيراني

البحرين: إحالة 14 متهمًا للنيابة لارتكابهم جرائم تخابر مع الحرس الثوري الإيراني

البحرين: عدوان إيراني سافر يستهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت

البحرين: عدوان إيراني سافر يستهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت

وأهابت بالجميع؛ ضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات من المصادر الرسمية.

إقرأ المزيد

البحرين: عدوان إيراني سافر يستهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت
العالم

البحرين: عدوان إيراني سافر يستهدف خزانات الوقود...

العالم
البحرين تنعى أحد منتسبي القوات الإماراتية: استشهد إثر اعتداء إيراني
العالم

البحرين تنعى أحد منتسبي القوات الإماراتية: استشهد...

العالم
قوة دفاع البحرين: اعتراض 6 صواريخ باليستية و19 مسيّرة إيرانية اليوم
العالم

قوة دفاع البحرين: اعتراض 6 صواريخ باليستية...

العالم
مشروع قرار بحريني أمام مجلس الأمن بشأن الملاحة بمضيق هرمز
العالم

مشروع قرار بحريني أمام مجلس الأمن بشأن...

العالم
البحرين: سنساهم في الجهود الدولية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز
العالم

البحرين: سنساهم في الجهود الدولية لتأمين الملاحة...

العالم
البحرين: إحالة 14 متهمًا للنيابة لارتكابهم جرائم تخابر مع الحرس الثوري الإيراني
العالم

البحرين: إحالة 14 متهمًا للنيابة لارتكابهم جرائم...

العالم
البحرين: اعتراض 145 صاروخا و246 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
العالم

البحرين: اعتراض 145 صاروخا و246 مسيرة منذ...

العالم
البحرين: اعتراض وتدمير 143 صاروخًا و242 طائرة مسيّرة استهدفت البحرين
العالم

البحرين: اعتراض وتدمير 143 صاروخًا و242 طائرة...

العالم