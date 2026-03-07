Icon

اعتراض وتدمير 8 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٩ صباحاً
اعتراض وتدمير 8 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة
المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير 8 مسيّرات بعد دخولها للمجال الجوي.

