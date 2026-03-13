اعتراض 121 صاروخًا و193 طائرة مسيّرة استهدفت البحرين منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

السبت ١٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
اعتراض 121 صاروخًا و193 طائرة مسيّرة استهدفت البحرين منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
المواطن - واس

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظوماتها الدفاعية الجوية تمكنت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغاشمة من اعتراض وتدمير (121) صاروخًا و(193) طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان، أن استخدام إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

وطالبت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين الجميع في البحرين؛ بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

