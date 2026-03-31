اعتماد عالمي تحققه استدامة لتوطين الزعفران السعودي

حقق المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة “استدامة” إنجازًا نوعيًا في تطوير إنتاج الزعفران السعودي، حيث أثبتت التحاليل المخبرية التي أُجريت على خيوط الزعفران السعودي من الدرجة الأولى في مختبرات دولية معتمدة مطابقته للمواصفات القياسية العالمية وفق معيار (ISO 3632)، في تأكيد على جودة المنتج الوطني وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن مشروع توطين زراعة الزعفران الذي أطلقه المركز خلال عام 2024م، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك سعود، في إطار جهوده لتعزيز الأبحاث التطبيقية وتنفيذ المشاريع الزراعية النوعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتطوير سلاسل القيمة للمحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

وشمل المشروع تنفيذ تجارب بحثية وميدانية في (10) مناطق بالمملكة، ركزت على تقييم ملاءمة البيئات الزراعية، واختيار الأصناف المناسبة، وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية المبنية على نتائج الدراسات الحقلية، بما يسهم في تحقيق جودة المنتج واستدامة إنتاجه.

كما جرى توزيع أكثر من (500,000) كورمة زعفران على أكثر من (43) مزارعًا، إلى جانب تطبيق نتائج الأبحاث في أكثر من (40) مزرعة بمساحة تجاوزت (364,000) متر مربع، ما أسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق مستويات متقدمة من الجودة.

واعتمد المركز في تنفيذ المشروع على منهجية متكاملة تجمع بين البحث العلمي والتطبيق الميداني، من خلال تأهيل المزارعين وتدريبهم على الممارسات الزراعية المتخصصة في إنتاج الزعفران، بدءًا من الزراعة وإدارة المحصول، مرورًا بقطف الأزهار ومعالجتها، وانتهاءً بعمليات التجفيف والتخزين، بما يضمن الحفاظ على الخصائص النوعية للمنتج.

ويجسد هذا الإنجاز مخرجات الأبحاث التطبيقية والمشاريع النوعية التي ينفذها المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة “استدامة”، وخطوة إستراتيجية نحو توطين إنتاج الزعفران في المملكة وفق معايير معتمدة دوليًا، بما يعزز موثوقية المنتج السعودي من الدرجة الأولى، ويرسّخ حضوره في الأسواق، ويدعم تنمية سلاسل القيمة الزراعية للمحاصيل عالية القيمة الاقتصادية.