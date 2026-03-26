اغتيال قائد البحرية بالحرس الثوري الإيراني المسؤول عن غلق هرمز

أفادت مصادر إسرائيلية باغتيال قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد مضي نحو شهر على الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر اليوم الخميس أن الجيش الإسرائيلي قضى على قائد القوات البحرية، “الأدميرال علي رضا تنكسيري” بغارات على بندر عباس جنوب إيران، وفق ما نقلت العربية عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين فإن تنكسيري الذي يشغل منصب قائد البحرية في الحرس الثوري منذ 2018 هو المسؤول الأول عن خطط إغلاق مضيق هرمز.

هذا وكان القيادي الإيراني أكدفي وقت سابق هذا الشهر, أن قواته تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مشيراً إلى “عدم الحاجة لزرع الألغام” طالما أن السيطرة قائمة.

ويعتبر تنكسري المولود في بوشهر عام 1962، والذي انضم إلى الحرس الثوري في سن مبكرة من حياته، ذا خبرة ميدانية واسعة في العمليات البحرية.