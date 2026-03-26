Icon

الأردن تعترض ثلاثة صواريخ استهدفت أراضيها Icon النفط يرتفع بأكثر من 3% وسط مخاوف الإمدادات Icon البحرين: إحالة 14 متهمًا للنيابة لارتكابهم جرائم تخابر مع الحرس الثوري الإيراني Icon وسط رجاء ودعاء.. أمطار غزيرة في المسجد الحرام Icon هلال الباحة يرفع الجاهزية القصوى ويكثّف انتشاره لمواجهة الأمطار والضباب Icon ترامب يدعو إيران إلى التعامل بجدية في المفاوضات قبل فوات الأوان Icon أمين مجلس التعاون: لن نقبل باستمرار الخداع وتغليف العدوان الإيراني بمبررات زائفة Icon إحباط تهريب 59,650 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وإمفيتامين بعسير Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنغلاديش Icon سار تطلق ممرًا لوجستيًا دوليًا يربط موانئ الخليج العربي بالأردن ودول شمال المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

اغتيال قائد البحرية بالحرس الثوري الإيراني المسؤول عن غلق هرمز

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
اغتيال قائد البحرية بالحرس الثوري الإيراني المسؤول عن غلق هرمز
المواطن - فريق التحرير

أفادت مصادر إسرائيلية باغتيال قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد مضي نحو شهر على الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر اليوم الخميس أن الجيش الإسرائيلي قضى على قائد القوات البحرية، “الأدميرال علي رضا تنكسيري” بغارات على بندر عباس جنوب إيران، وفق ما نقلت العربية عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين فإن تنكسيري الذي يشغل منصب قائد البحرية في الحرس الثوري منذ 2018 هو المسؤول الأول عن خطط إغلاق مضيق هرمز.

هذا وكان القيادي الإيراني أكدفي وقت سابق هذا الشهر, أن قواته تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مشيراً إلى “عدم الحاجة لزرع الألغام” طالما أن السيطرة قائمة.

ويعتبر تنكسري المولود في بوشهر عام 1962، والذي انضم إلى الحرس الثوري في سن مبكرة من حياته، ذا خبرة ميدانية واسعة في العمليات البحرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد