اقتران القمر بالمشتري ورأسي التوأم يزيّن سماء المملكة

رُصد في سماء منطقة الحدود الشمالية مساء اليوم اقترانٌ فلكيٌّ لافت، جمع القمر بكوكب المشتري، إلى جانب نجمَي رأس التوأم “المقدم” و”المؤخر”، في مشهد بديع جذب أنظار المهتمين برصد الظواهر الفلكية وهواة التصوير.

ويُعد نجما “المقدم” و”المؤخر” من أبرز نجوم كوكبة التوأمين، ويُستخدمان تقليديًا في الاستدلال على المواقع النجمية، فيما يواصل القمر حركته الشهرية مارًّا بعدد من الكواكب والنجوم في مشاهد اقتران متكررة على مدار العام.

وتُبرز مثل هذه الظواهر دقة حركة الأجرام السماوية وانتظامها، وتُسهم في تعزيز الاهتمام بعلم الفلك ورصد السماء، خاصة في المناطق التي تتميز بصفاء أجوائها، مثل منطقة الحدود الشمالية.