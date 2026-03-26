الأجواء الغائمة في جدة تضفي مشاهد طبيعية تجذب الزوار إلى واجهاتها البحرية

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أضفت الأجواء الغائمة في جدة عقب هطول الأمطار، اليوم، مشاهد طبيعية جذبت الأهالي والزوار إلى الشواطئ والواجهات البحرية، في ظل اعتدال الطقس ونسمات الهواء العليل، ما أسهم في تنشيط الحركة الترفيهية وإبراز جاذبية الوجهات الساحلية.

وتوافد المتنزهون بكثافة إلى عدد من المواقع البحرية البارزة، من بينها واجهة روشن، وأبحر الجنوبية، وشاطئ السيف، حيث ازدانت تلك المواقع بالحركة والنشاط، وتنوعت فيها مظاهر التنزه والأنشطة الترفيهية، وسط حضور لافت للعائلات والأفراد الباحثين عن أجواء طبيعية تجمع بين الجمال والهدوء.

وتتمتع جدة بواجهة ساحلية ممتدة على البحر الأحمر، تُعد من أبرز مقوماتها السياحية، لما تزخر به من مياه صافية ورمال ناعمة ومشاهد طبيعية خلابة، ما يعزز مكانتها وجهة رئيسة للزوار والسياح الراغبين في الاستجمام ضمن بيئة متجددة تجمع بين عناصر الطبيعة والبنية التحتية المتطورة.

وفي هذا السياق، توفر الشواطئ والواجهات البحرية خيارات متنوعة لممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضات البحرية، إلى جانب المسطحات الخضراء والممرات المخصصة للمشي، التي تشهد حضورًا متزايدًا من مرتاديها، فضلًا عن الملاعب المفتوحة ومناطق الألعاب المهيأة للأطفال، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

ويعكس هذا الإقبال المتنامي ما تحظى به جدة من مقومات سياحية متكاملة، تجمع بين الجاذبية الطبيعية والخدمات الحديثة، في ظل الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتطوير المرافق العامة، بما يدعم مكانتها وجهةً مفضلة خلال المواسم والإجازات.

