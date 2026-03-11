الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية تحتفي بيوم العلم فيصل بن فرحان ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة البحرين: القبض على 6 أشخاص واحالتهم للنيابة لقيامهم بنشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني الأحوال المدنية: استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة العيد اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات بالمنطقة الشرقية الدفاع المدني يعلن زوار الخطر في الخرج الدفاع المدني يطلق إنذارًا مبكرًا في محافظة الخرج دوريات الأمن بمنطقة الباحة تضبط مقيمًا لممارسته التسول فيصل بن فرحان: لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بايرن ميونخ يسحق أتالانتا 6-1 في دوري أبطال أوروبا
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وإيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيدين.
وأوضحت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة، ستواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لإنجاز طلبات المستفيدين المقدمة عبر منصة (أبشر)، وإيصالها لهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.
ونوهت بأن إجازة عيد الفطر المبارك لا تُحتسب ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب الغرامة.