الأخضر يخسر أمام منتخب مصر برباعية حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالشرقية إسرائيل تعلن استهداف مصنع لاستخراج اليورانيوم في إيران الشؤون الدينية تسجّل أكثر من 366 مليون مشاهدة لمحتواها الرقمي في الحرمين خلال رمضان انقاذ شخصين احتُجزا في سيل داخل مركبة بحائل محمية الغراميل بالعُلا.. تشكيلات صخرية شاهقة تعكس تنوّع المشهد الطبيعي دوري الدرجة الأولى للمحترفين: أبها يعزز الصدارة بفوزه على الجبيل ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز هيئة النقل تتيح للمنشآت المرخصة التعاقد لنقل البضائع للغير مؤقتًا سلمان للإغاثة يوزع 2,800 كيس من الدقيق في الخرطوم
حقق منتخب مصر لكرة القدم فوزًا على منتخب السعودية لكرة القدم بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الإنماء) بمدينة جدة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.
وافتتح إسلام عيسى التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 16، فيما اختتم أحمد مصطفى زيزو أهداف الشوط الأول بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني، واصل الفراعنة تفوقهم، حيث عزز عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، النتيجة بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 56، ليؤكد سيطرة المنتخب المصري على مجريات اللقاء.