الأخضر يخسر أمام منتخب مصر برباعية

حقق منتخب مصر لكرة القدم فوزًا على منتخب السعودية لكرة القدم بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الإنماء) بمدينة جدة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

وافتتح إسلام عيسى التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني في الدقيقة 16، فيما اختتم أحمد مصطفى زيزو أهداف الشوط الأول بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، واصل الفراعنة تفوقهم، حيث عزز عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، النتيجة بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 56، ليؤكد سيطرة المنتخب المصري على مجريات اللقاء.