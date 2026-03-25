Icon

السامري ينعش أجواء العيد في حائل Icon السعودية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة Icon البحرين: عدوان إيراني سافر يستهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت Icon تحذير من تطبيقات مشبوهة وغير مرخصة تبثّ توقعات بشأن الطقس والمناخ بالمملكة والخليج Icon الأخضر يرفع استعداده لمواجهة منتخب مصر وديًا في جدة Icon هطول أمطار الخير على محافظة العُلا Icon “الفرقة 82” الأمريكية تصل دييغو غارسيا تمهيداً لتصعيد محتمل ضد إيران Icon تقلبات جوية بمصر ووفاة سيدة إثر سقوط سقف منزل Icon هطول أمطار غزيرة على منطقة الجوف ومحافظاتها Icon دوريات المجاهدين بعسير تقبض على مقيم لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الأخضر يرفع استعداده لمواجهة منتخب مصر وديًا في جدة

الخميس ٢٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل المنتخب السعودي الأول مساء اليوم تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب مصر بعد غدٍ الجمعة، ضمن المعسكر الإعدادي خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر مارس، والمقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026™.

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على ملعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد؛ حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء، تلاها مران المربعات، ثم طُبّقت تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تُختتم بمناورة على كامل مساحة الملعب.
وعلى صعيد متصل، انضم اللاعب متعب الحربي إلى تدريبات المنتخب السعودي الأول قادمًا من معسكر المنتخب السعودي (B)، وذلك بعد استدعائه من قبل المدير الفني.

ومن جانبٍ آخر، اكتفى اللاعب سلمان الفرج بأداء تمارين خاصة برفقة الجهاز الفني، في حين واصل اللاعب زكريا هوساوي برنامجه العلاجي.
ويواصل المنتخب السعودي مساء يوم غدٍ، تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

