الأخضر يرفع استعداده لمواجهة منتخب مصر وديًا في جدة

واصل المنتخب السعودي الأول مساء اليوم تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب مصر بعد غدٍ الجمعة، ضمن المعسكر الإعدادي خلال فترة أيام “FIFA” الدولية لشهر مارس، والمقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026™.

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على ملعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد؛ حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء، تلاها مران المربعات، ثم طُبّقت تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تُختتم بمناورة على كامل مساحة الملعب.

وعلى صعيد متصل، انضم اللاعب متعب الحربي إلى تدريبات المنتخب السعودي الأول قادمًا من معسكر المنتخب السعودي (B)، وذلك بعد استدعائه من قبل المدير الفني.

ومن جانبٍ آخر، اكتفى اللاعب سلمان الفرج بأداء تمارين خاصة برفقة الجهاز الفني، في حين واصل اللاعب زكريا هوساوي برنامجه العلاجي.

ويواصل المنتخب السعودي مساء يوم غدٍ، تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى.