الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا

افتتح المنتخب السعودي اليوم، تدريباته في العاصمة الصربية بلغراد، استعدادًا لمواجهة منتخب صربيا وديًا بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي خلال فترة أيام FIFA الدولية لشهر مارس، والمقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026.
وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية على ملعب نادي النجم الأحمر، تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، واشتملت على تمارين الإحماء، ثم مران الاستحواذ على الكرة، تلتها تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.
واكتفى اللاعب عبدالإله العمري بأداء تمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، في حين لم يُكمل اللاعب سلطان مندش الحصة التدريبية بعد تعرضه لإصابة في مفصل الكاحل.
ويختتم الأخضر في الخامسة والنصف من مساء يوم غدٍ استعداداته بحصة تدريبية على ملعب المركز الرياضي لنادي بارتيزان، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.