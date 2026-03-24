الأخضر يواصل استعداده لمواجهة مصر الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

واصل المنتخب السعودي الأول مساء اليوم الثلاثاء تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب مصر يوم الجمعة المقبل، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي خلال فترة أيام “فيفا” الدولية لشهر مارس، والمقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد؛ حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء، تلاها تمارين الاستحواذ، ثم العمل على الجوانب التكتيكية المتنوعة، قبل أن تُختتم بمناورة على ثلث مساحة الملعب.

على صعيدٍ متصل، اكتفى اللاعب زكريا هوساوي بأداء برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل المنتخب الوطني مساء يوم غدٍ الأربعاء تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، في تمام الساعة السابعة مساءً، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.