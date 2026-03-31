الأردن: اعتراض 4 صورايخ خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن استهداف إيران لأراضي المملكة بأربعة صواريخ خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد الجيش الأردني، في بيان له اليوم، أن سلاح الجو الملكي اعترض الصواريخ الأربعة وقام بتدميرها بحرفية، وفق وكالة الأنباء الأردنية.
كما أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال ال 24 ساعة الماضية مع 17 بلاغا لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات، مشيرا إلى أنه لم تقع أية إصابات نتيجة هذه الحوادث، فيما حدثت بعض الأضرار المادية.