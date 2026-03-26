الأردن تعترض ثلاثة صواريخ استهدفت أراضيها

أعلن الجيش الأردني اليوم، عن استهداف إيران لأراضي الأردن بثلاثة صواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد الجيش في بيان، أن سلاح الجو الملكي الأردني اعترض جميع هذه الصواريخ بكفاءة واقتدار.