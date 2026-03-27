الأردن تعلن اعتراض صاروخين وسقوط ثالث شرقي البلاد

أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجمعة، عن استهداف إيران لأراضي المملكة بثلاثة صواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة، أن سلاح الجو الملكي اعترض صاروخين ودمرهما، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخ سقط شرقي المملكة.
من جانبه أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 4 بلاغات لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.
وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه لم تقع أية إصابات نتيجة تلك الحوادث بفضل الله، فيما حصلت بعض الأضرار المادية.