Icon

تحذير أممي: لبنان يواجه خطر كارثة إنسانية بسبب حرب الشرق الأوسط Icon الأردن تعلن اعتراض صاروخين وسقوط ثالث شرقي البلاد Icon في يوم مبادرة السعودية الخضراء.. المملكة تؤكد التزامها بدعم العمل البيئي Icon برنت يلامس 111 دولارًا Icon الإمارات: تعاملنا مع 6 صواريخ باليستية و9 مسيرات إيرانية اليوم Icon ضبط مواطن أشعل النار في الأماكن غير المخصصة لها بالمدينة المنورة Icon السعودية تحقق إنجازًا بيئيًا نوعيًا بإعادة تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة Icon مبيعات شركات السيارات الصينية تستعيد الزخم في أوروبا Icon حكم تاريخي ضد ميتا ويوتيوب Icon خطيب المسجد النبوي: استقبلوا الفتن بالاستقامة امتثالًا للنبي وأصحابه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٣ مساءً
الأردن تعلن اعتراض صاروخين وسقوط ثالث شرقي البلاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية الجمعة، عن استهداف إيران لأراضي المملكة بثلاثة صواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة، أن سلاح الجو الملكي اعترض صاروخين ودمرهما، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخ سقط شرقي المملكة.

من جانبه أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 4 بلاغات لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه لم تقع أية إصابات نتيجة تلك الحوادث بفضل الله، فيما حصلت بعض الأضرار المادية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

