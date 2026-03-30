إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة لمدة شهرين اعتباراً من تاريخه

الأردن يبدأ إجراءات لترشيد الإنفاق: ضوابط للسيارات الحكومية ومنع السفر إلا للضرورة

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٢١ مساءً
الأردن يبدأ إجراءات لترشيد الإنفاق: ضوابط للسيارات الحكومية ومنع السفر إلا للضرورة
المواطن - فريق التحرير

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، بلاغاً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسَّسات الحكوميَّة والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وبموجب البلاغ، قرَّر رئيس الوزراء منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص.

كما تضمَّن البلاغ إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة لمدة شهرين، اعتباراً من تاريخه.

ونصَّ البلاغ كذلك على منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب البلاغ، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات.

كما أكَّد البلاغ على الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقا لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.

