الأرصاد ترفع الإنذار للون الأحمر: أمطار غزيرة وسيول في جدة وثول

أمطار غزيرة وصواعق على الباحة حتى الثامنة مساء البنك المركزي يصدر الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها المحدث قوة دفاع البحرين: اعتراض 6 صواريخ باليستية و19 مسيّرة إيرانية اليوم إيران تعين محمد باقر ذو القدر أمينًا للأمن القومي خلفًا لـ لاريجاني الذهب يتجه نحو تسجيل خسائر قياسية الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة مواصلات جدة تدشن مسارين جديدين ضمن شبكة الحافلات لتعزيز التنقل في المدينة لبنان يعتبر السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه قطر: ندعم جميع القنوات الرسمية وغير الرسمية لإنهاء حرب إيران انتهاء مدة تسجيل العقارات في الرياض والشمالية وتبوك والجوف الخميس
أعلن المركز الوطني للأرصاد، صباح اليوم الثلاثاء، رفع درجة الإنذار إلى “اللون الأحمر” على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وسط توقعات بتعرض المنطقة لتقلبات جوية حادة وهطول أمطار شديدة الغزارة تتطلب اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
وأوضح المركز في بيانه والتنبيه المتقدم الصادر عنه، أن الحالة المطرية العنيفة تتركز بشكل رئيسي لتبسط تأثيرها على محافظتي جدة وثول.
وأشار البيان إلى أن هذا الإنذار عالي الخطورة دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً، ومن المتوقع –بمشيئة الله– أن يستمر تأثيره حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء.
وحذر “الوطني للأرصاد” من حزمة تأثيرات جوية شديدة الخطورة مرافقة لهذه الحالة المناخية، والتي تشمل هبوب رياح قوية السرعة تؤدي إلى انعدام تام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط كثيف لحبات البرد واحتمالية عالية لجريان السيول وتجمع المياه في المناطق المنخفضة وارتفاع ملحوظ في أمواج البحر، مما يهدد سلامة الأنشطة البحرية والملاحة، وكذلك نشاط مكثف للصواعق الرعدية.