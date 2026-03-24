أمطار غزيرة وصواعق على الباحة حتى الثامنة مساء  Icon البنك المركزي يصدر الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها المحدث Icon قوة دفاع البحرين: اعتراض 6 صواريخ باليستية و19 مسيّرة إيرانية اليوم Icon إيران تعين محمد باقر ذو القدر أمينًا للأمن القومي خلفًا لـ لاريجاني Icon الذهب يتجه نحو تسجيل خسائر قياسية Icon الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة Icon مواصلات جدة تدشن مسارين جديدين ضمن شبكة الحافلات لتعزيز التنقل في المدينة Icon لبنان يعتبر السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه Icon قطر: ندعم جميع القنوات الرسمية وغير الرسمية لإنهاء حرب إيران Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في الرياض والشمالية وتبوك والجوف الخميس

الأرصاد ترفع الإنذار للون الأحمر: أمطار غزيرة وسيول في جدة وثول

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلن المركز الوطني للأرصاد، صباح اليوم الثلاثاء، رفع درجة الإنذار إلى “اللون الأحمر” على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وسط توقعات بتعرض المنطقة لتقلبات جوية حادة وهطول أمطار شديدة الغزارة تتطلب اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأوضح المركز في بيانه والتنبيه المتقدم الصادر عنه، أن الحالة المطرية العنيفة تتركز بشكل رئيسي لتبسط تأثيرها على محافظتي جدة وثول.

وأشار البيان إلى أن هذا الإنذار عالي الخطورة دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً، ومن المتوقع –بمشيئة الله– أن يستمر تأثيره حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء.

تداعيات مناخية حادة

وحذر “الوطني للأرصاد” من حزمة تأثيرات جوية شديدة الخطورة مرافقة لهذه الحالة المناخية، والتي تشمل هبوب رياح قوية السرعة تؤدي إلى انعدام تام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط كثيف لحبات البرد واحتمالية عالية لجريان السيول وتجمع المياه في المناطق المنخفضة وارتفاع ملحوظ في أمواج البحر، مما يهدد سلامة الأنشطة البحرية والملاحة، وكذلك نشاط مكثف للصواعق الرعدية.

