الأرصاد: رياح نشطة على نجران وسكاكا ودومة الجندل

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكّون أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويدمة، وثار.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة صباحًا.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف يوم الخميس.

وتوقع المركز في تقريره أن تشمل التأثيرات المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 1) كم.

وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ – بمشيئة الله تعالى – من الساعة 01:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة 10:00 من صباح الخميس.