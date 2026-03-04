الأرصاد: رياح نشطة على نجران وسكاكا ودومة الجندل

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكّون أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويدمة، وثار.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة صباحًا.
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف يوم الخميس.
وتوقع المركز في تقريره أن تشمل التأثيرات المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 1) كم.
وبيّن المركز أن الحالة ستبدأ – بمشيئة الله تعالى – من الساعة 01:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة 10:00 من صباح الخميس.