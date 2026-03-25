“الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على منطقة مكة المكرمة

حذّر المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم, من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة على محافظات جدة ورابغ والكامل وخليص, تشمل تأثيراتها انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية, وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية منها.

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الثانية من صباح غد الخميس وتستمر حتى الواحدة مساءً.

بدوره، أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.