الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
المواطن - واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة ‌وول ستريت على انخفاض، الجمعة، مع تسجيل خسائر في أسهم شركات كبرى، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم واحتمال رفع أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بمقدار (99.01) نقطة، ما نسبته (1.49%)، ليصل عند مستوى (6508.32) ‌نقاط، وخسر مؤشر (ناسداك) المجمع بنسبة (1.98%)، ما يعادل (436.98) نقطة، ليغلق عند مستوى (21653.71) نقطة.

وانخفض مؤشر (داو ​جونز) الصناعي بمقدار (422.32) نقطة أو (0.92%)، لينهي تداولاته عند مستوى (45599.11) نقطة.

