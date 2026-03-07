الأفواج الأمنية تشارك بمعرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

شارك وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية في معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، خلال الفترة من (22 – 26رمضان 1446 هـ)، وذلك في مجمع الرد سي مول بمحافظة جدة.

وتستعرض وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية في المعرض، جهودها في تعزيز الأمن وخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة، وتقديم الإرشادات والتوجيهات الأمنية التي تسهم في المحافظة على أمن وسلامة المعتمرين، لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.