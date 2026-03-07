الأفواج الأمنية تشارك بمعرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
شارك وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية في معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، خلال الفترة من (22 – 26رمضان 1446 هـ)، وذلك في مجمع الرد سي مول بمحافظة جدة.
وتستعرض وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية في المعرض، جهودها في تعزيز الأمن وخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة، وتقديم الإرشادات والتوجيهات الأمنية التي تسهم في المحافظة على أمن وسلامة المعتمرين، لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.