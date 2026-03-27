Icon

تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا لأول مرة منذ نوفمبر Icon اعتراض وتدمير 154 صاروخًا و362 طائرة مسيرة استهدفت البحرين Icon لافروف: زودنا إيران بمعدات عسكرية ونرفض اتهامات الدعم الاستخباراتي Icon أزمة مضيق هرمز تهدد الأمن الغذائي العالمي Icon الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 39 كيلو قات في عسير Icon رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء  Icon رئيس أوكرانيا يغادر جدة Icon سفارة السعودية لدى لبنان للمواطنين: غادروا البلاد فورًا Icon وزارة الدفاع: رصد إطلاق 6 صواريخ باليستية باتجاه الرياض واعتراض اثنين منها Icon تعليم الطائف يحدد مواعيد بدء اليوم الدراسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 39 كيلو قات في عسير

الجمعة ٢٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه (39) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

السعودية

السعودية