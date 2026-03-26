الأفواج الأمنية تقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أقامت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي.

وجرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، ودعا اللواء الركن العنزي الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ هذا الوطن وقيادته الرشيدة، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.