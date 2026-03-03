الألعاب الشعبية تُنعش أجواء ليالي حراء الرمضانية

تُشكّل الألعاب الشعبية أحد أبرز ملامح الفعاليات المصاحبة لبرنامج ليالي حراء الرمضانية في مكة المكرمة، إذ تستقطب الزوار من مختلف الأعمار في أجواء تعكس أصالة الموروث المكي وروح التآلف المجتمعي خلال الشهر الفضيل.

وتتوزع ساحات الألعاب داخل حي حراء الثقافي لتحتضن مجموعة من الألعاب الشعبية التي ارتبطت بذاكرة الأجيال، إلى جانب مسابقات حركية وترفيهية مخصصة للأطفال، تُقام بإشراف منظمين يحرصون على توفير بيئة آمنة وممتعة.

إقبال لافت من العائلات

وتحظى هذه الفعاليات بإقبال لافت من العائلات، إذ يجد الكبار فيها استعادة لذكريات الطفولة، فيما يكتشف الصغار جانبًا من ثقافة المجتمع المحلي بعيدًا عن التقنيات الحديثة، في تجربة تفاعلية تعزز التواصل بين الأجيال.

وأكد عدد من الزوار أن تخصيص ركن للألعاب الشعبية ضمن الفعاليات أضفى بعدًا تراثيًا مميزًا، وأسهم في إثراء البرنامج الرمضاني بأنشطة تجمع بين الترفيه والفائدة، وتُجسّد قيم المشاركة وروح الفريق.

يُذكر أن فعاليات ليالي حراء الرمضانية تتضمن باقة متنوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية، بما يعزز مكانة حي حراء الثقافي بصفته وجهة مجتمعية نابضة بالحياة خلال رمضان.