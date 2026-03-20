الأمطار تُنعش أجواء الباحة وتُعزز جاذبية المواقع السياحية في العيد

أنعشت أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة أجواء منطقة الباحة اليوم، أول أيام عيد الفطر، حيث شملت مدينة الباحة وعددًا من محافظاتها، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وارتوت الأرض، واكتست المدرجات الزراعية والمرتفعات الجبلية غطاءً نباتيًا متجددًا.

وأضفت الحالة المطرية أجواءً ربيعية معتدلة تزامنت مع فرحة العيد، فيما رُصد جريان عددٍ من الأودية، وتشكُّل شلالات موسمية على المنحدرات، في مشهدٍ يعكس ثراء الطبيعة التي تزخر بها المنطقة، ويعزز حضورها وجهة سياحية جاذبة خلال هذه الفترة.

وشهدت المزارع والواحات انتعاشًا ملحوظًا، وبدت الأراضي الزراعية أكثر اخضرارًا وحيوية، وسط أجواءٍ غائمة أسهمت في تلطيف درجات الحرارة، فيما استمتع الأهالي والزوار بالأجواء الممطرة التي منحت العيد طابعًا استثنائيًا.

وباشرت الجهات المعنية أعمالها الميدانية لمتابعة الحالة المطرية، والتأكد من جاهزية شبكات تصريف السيول، ومعالجة تجمعات المياه، إلى جانب رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ؛ بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

وتأتي هذه الأمطار ضمن الحالات الجوية التي تشهدها منطقة الباحة خلال هذه الفترة، التي تسهم في دعم الغطاء النباتي، وتعزيز الموارد المائية، إلى جانب تنشيط الحركة السياحية في المواقع الطبيعية والأودية.