الأمم المتحدة: اضطراب سلاسل الإمداد جراء حرب إيران الأكبر منذ كورونا

حذر برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء من اضطراب خطير في سلاسل الإمداد العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على النقل البحري.

وقالت كورين فلايشر مديرة سلاسل الإمداد في البرنامج التابع للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي في جنيف: “إنه الاضطراب الأكبر الذي نشهده منذ كوفيد وبدء الحرب في أوكرانيا”.

اضطراب سلاسل الإمداد

وأفادت الهيئة الأممية بأن سبعين ألف طن من الغذاء تأثرت بهذا الوضع، لافتة إلى أن قسما من هذه الكميات محمل على سفن، فيما القسم الآخر موجود في حاويات “علقت في موانئ”.

ورغم أن برنامج الأغذية العالمي لا يستخدم مضيق هرمز في شكل مباشر لنقل شحناته، فإن “كامل الشبكة اللوجستية العالمية تشهد اضطرابا” بحسب فلايشر التي تحدثت عن سفن عالقة أو موانئ مزدحمة أو حاويات لم يتم تفريغها.

وأوضحت أن هذه المشاكل قد تستمر أشهرا عدة، كما حصل بعد انتشار وباء كوفيد-19.