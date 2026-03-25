تحديد مواعيد زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة

الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في دول الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب

الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٠ مساءً
المواطن - واس

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من تصعيد خطير للنزاع في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر.

وأوضح تورك في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان خلال نقاش عاجل حول تداعيات الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، أن الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران استهدفت قواعد عسكرية، ومناطق سكنية ومنشآت حيوية في عدة دول خليجية والأردن، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وأضرار واسعة بالبنية التحتية، بما في ذلك الموانئ والمطارات ومرافق الطاقة والمياه.

ودعا تورك إلى الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، مؤكدًا أن الهجمات على المدنيين قد ترقى إلى جرائم حرب، كما حذر من تداعيات اقتصادية عالمية خطيرة نتيجة تعطيل الملاحة في مضيق هرمز.

