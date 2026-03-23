الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الهندية واليمنية، لاستغلالهما الرواسب في منطقة الرياض، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تجريف التربة ونقلها، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.