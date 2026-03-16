Icon

حراك متزايد في أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر Icon السعودية تعزي إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات Icon برنامج التغذية المدرسية قديمًا.. حكاية مبادرة حفرت ذكرياتها في وجدان الأجيال Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لمارس Icon لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان Icon حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة Icon شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع Icon وظائف شاغرة في شركة أرامكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الأمن البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية غرامة تصل إلى (2,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد