الأمن البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز

حراك متزايد في أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر السعودية تعزي إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات برنامج التغذية المدرسية قديمًا.. حكاية مبادرة حفرت ذكرياتها في وجدان الأجيال ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لمارس لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع وظائف شاغرة في شركة أرامكو
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية غرامة تصل إلى (2,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.