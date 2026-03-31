الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة | وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة | الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا | رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية | تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا | حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة | أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في "سيري" | روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر | باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم

الأمن المصري يضبط ساحرة الفيوم.. أثارت حالة من الفزع

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٣ مساءً
الأمن المصري يضبط ساحرة الفيوم.. أثارت حالة من الفزع
المواطن - فريق التحرير

تجولت سيدة بالزي التقليدي لـ”ساحرة” بشوارع محافظة الفيوم المصرية، ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت السلطات المصرية للتحرك.

في التفاصيل ظهرت سيدة مرتدية عباءة الساحرات السوداء الشهيرة، وقبعة مدببة طويلة، بينما كانت تحمل مكنسة ودمية على شكل قرد غريب، فيما بدت ملامحها حادة بأنف معقوف ولون أخضر، في صور انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل في مصر.

مصر: نتابع أزمة نقل المتوفين المصريين بالكويت وتيسير عودة المواطنين لأرض الوطن

مصر: نتابع أزمة نقل المتوفين المصريين بالكويت وتيسير عودة المواطنين لأرض الوطن

المدير الفني للمنتخب المصري يؤكد جاهزيتهم لمواجهة الأخضر.. غدًا

المدير الفني للمنتخب المصري يؤكد جاهزيتهم لمواجهة الأخضر.. غدًا

فيما اعتبر البعض أن مظهرها مروعاً ومخيفاً خصوصاً للأطفال، بينما تعامل آخرون مع الأمر على أنه مجرد دعابة لجذب الانتباه.

بدورها، تحركت الجهات الأمنية وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط “ساحرة الفيوم”، وكشف ملابسات الواقعة، حيث أكدت الوزارة أنه بالفحص أمكن تحديد الفتاة المشار إليها وهي مقيمة بدائرة مركز شرطة إطيسا.

وبسؤالها ذكرت أنها تهوى فني النحت وتزيين الوجوه “المكياج”، وتقوم بتصنيع قناعات الوجه بمحل سكنها وارتدائها، كما أكدت على قيامها بتصوير المشهد أثناء تجولها بأحد الميادين بدائرة قسم شرطة أول الفيوم لجذب انتباه المارة، ونشر ذلك بصفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، فيما قامت السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

