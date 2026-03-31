الأمن المصري يضبط ساحرة الفيوم.. أثارت حالة من الفزع

تجولت سيدة بالزي التقليدي لـ”ساحرة” بشوارع محافظة الفيوم المصرية، ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت السلطات المصرية للتحرك.

في التفاصيل ظهرت سيدة مرتدية عباءة الساحرات السوداء الشهيرة، وقبعة مدببة طويلة، بينما كانت تحمل مكنسة ودمية على شكل قرد غريب، فيما بدت ملامحها حادة بأنف معقوف ولون أخضر، في صور انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل في مصر.

فيما اعتبر البعض أن مظهرها مروعاً ومخيفاً خصوصاً للأطفال، بينما تعامل آخرون مع الأمر على أنه مجرد دعابة لجذب الانتباه.

بدورها، تحركت الجهات الأمنية وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط “ساحرة الفيوم”، وكشف ملابسات الواقعة، حيث أكدت الوزارة أنه بالفحص أمكن تحديد الفتاة المشار إليها وهي مقيمة بدائرة مركز شرطة إطيسا.

وبسؤالها ذكرت أنها تهوى فني النحت وتزيين الوجوه “المكياج”، وتقوم بتصنيع قناعات الوجه بمحل سكنها وارتدائها، كما أكدت على قيامها بتصوير المشهد أثناء تجولها بأحد الميادين بدائرة قسم شرطة أول الفيوم لجذب انتباه المارة، ونشر ذلك بصفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، فيما قامت السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.