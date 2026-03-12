Icon

وظائف شاغرة لدى شركة كدانة للتطوير Icon 16 وظيفة شاغرة بفروع وزارة الطاقة Icon الجيش الأمريكي: فقدان طائرة تزود بالوقود من طراز KC-135 غربي العراق Icon المسار الرياضي يعلن إغلاق طريق المطار مؤقتًا Icon فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان الاعتداءات الإيرانية الغاشمة  Icon وظائف شاغرة في مطارات الدمام Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon إصابة 6 فرنسيين بهجوم بمسيرة على قاعدة عسكرية للبيشمركة في أربيل Icon “توكلنا” يعتذر عن الإنذار الخاطئ: خلل تقني Icon أمانة الرياض تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر لمكاتب “مدينتي” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
 لتعزيز استدامة الأوقاف وتوسيع فرص الاستثمار الوقفي

“الأوقاف” ترخص منتج “المحافظ الاستثمارية الوقفية المدارة”

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٨ صباحاً
“الأوقاف” ترخص منتج “المحافظ الاستثمارية الوقفية المدارة”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رخصت الهيئة العامة للأوقاف منتج “المحافظ الاستثمارية الوقفية المدارة” في خطوة تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية من تقديم منتجات وقفية استثمارية منظمة حسب الأطر المعتمدة، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الاستثمار الوقفي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير المنتجات الوقفية وتنويع أدواتها الاستثمارية، بما يعزز استثمار أصول الأوقاف وتنمية عوائدها، ودعم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ويتيح المنتج للمؤسسات المالية طرح منتجات وقفية تمكّن الواقف من إنشاء وقف مالي مُدار استثماريًا عبر مؤسسة مالية مرخصة، بحيث تُستثمر أصول الوقف وتُصرف عوائده وفق شرط الواقف، وضمن منظومة تنظيمية تعزز كفاءة إدارة الأوقاف وتدعم تنمية موارد الوقف واستدامة أثره التنموي.
ويوفّر المنتج تجربة رقمية موثوقة وميسّرة، من خلال إتاحة تسجيل الوقف إلكترونيًا لدى الهيئة، وإصدار شهادة تسجيل وقف، بما يسهم في تسهيل إجراءات إنشاء الأوقاف المالية وتوسيع المشاركة المجتمعية في الاستثمار الوقفي بمتطلبات مالية ميسّرة.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة أن شركة أبيان المالية أول شريك رقمي يقدم منتج المحافظ الاستثمارية الوقفية المدارة، يهدف إلى التكامل التقني عبر واجهات برمجة التطبيقات الصادرة عن الهيئة، بما يعزز رحلة الاستثمار الوقفي ويوفر تجربة رقمية منظمة وموثوقة للمستفيدين.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

قد يهمّك أيضاً
إصدار لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها عبر جمع التبرعات

إصدار لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها عبر جمع التبرعات

“الأوقاف” تعلن توزيع أرباح عن العام المالي 2024م

“الأوقاف” تعلن توزيع أرباح عن العام المالي 2024م

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد