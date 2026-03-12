“الأوقاف” ترخص منتج “المحافظ الاستثمارية الوقفية المدارة”

رخصت الهيئة العامة للأوقاف منتج “المحافظ الاستثمارية الوقفية المدارة” في خطوة تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية من تقديم منتجات وقفية استثمارية منظمة حسب الأطر المعتمدة، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الاستثمار الوقفي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير المنتجات الوقفية وتنويع أدواتها الاستثمارية، بما يعزز استثمار أصول الأوقاف وتنمية عوائدها، ودعم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ويتيح المنتج للمؤسسات المالية طرح منتجات وقفية تمكّن الواقف من إنشاء وقف مالي مُدار استثماريًا عبر مؤسسة مالية مرخصة، بحيث تُستثمر أصول الوقف وتُصرف عوائده وفق شرط الواقف، وضمن منظومة تنظيمية تعزز كفاءة إدارة الأوقاف وتدعم تنمية موارد الوقف واستدامة أثره التنموي.

ويوفّر المنتج تجربة رقمية موثوقة وميسّرة، من خلال إتاحة تسجيل الوقف إلكترونيًا لدى الهيئة، وإصدار شهادة تسجيل وقف، بما يسهم في تسهيل إجراءات إنشاء الأوقاف المالية وتوسيع المشاركة المجتمعية في الاستثمار الوقفي بمتطلبات مالية ميسّرة.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة أن شركة أبيان المالية أول شريك رقمي يقدم منتج المحافظ الاستثمارية الوقفية المدارة، يهدف إلى التكامل التقني عبر واجهات برمجة التطبيقات الصادرة عن الهيئة، بما يعزز رحلة الاستثمار الوقفي ويوفر تجربة رقمية منظمة وموثوقة للمستفيدين.

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.